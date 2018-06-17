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В Україні створять закритий
електронний сервіс для...

В Україні створять закритий електронний сервіс для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25

В Україні створять закритий електронний сервіс для...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива спрямована на спрощення документообігу.

Дивися повний текст В Україні створять закритий електронний сервіс для чиновників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25

Купят за дорого программу у своих, а потом пользоваться не будут. Бюрократы по другому не могут.
Но идея очень хорошая :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:36

хм

10 років тому працював в ПриватБанку і там вже тоді був такий електронний документообіг...тепер банк державний, да візьміть і скопіюйте
live_gp
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:00

PUnder

Набагато ймовірніше, що наша держава спершу той позитив, що був у Приваті, знищить, а потім за грубі гроші купуватиме рішення в якогось крупного західного гравця
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:54

"Электронный документооборот." Нет не слышали. Придумаем велосипед.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:40

Такие программы уже давно существуют : Скайп и Вайбер.
Создали чат и можно обсуждать и документами перекидываться.
Просто нема мозгов, что бы всё это заработало. Для меня вайбер давно превратился в рабочий инструмент где я веду переписку с клиентами...
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