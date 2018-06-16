Згідно з підрахунками аналітиків з США, українці в 2016 р. витратили на їжу 38% своїх доходів.
Дивися повний текст Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти - експерт.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58
Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти - експерт.
Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58
В десятке стран!!! с самыми низкими доходами населения, где чиновники получают (не зарабатывают) миллионые доходы
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:11
Никак не отучатся пенсионеры жрать по привычке! Им бы фитнесом заняться, да о душе подумать! Петя с Гройсманом поможет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:13
Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше
....ще, хоч би та жрачка якісна була!....... а якісна, взагалі, на всі 100% і більше потягне!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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