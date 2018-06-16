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Україна входить у ТОП-10 країн,
громадяни яких найбільше...

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з підрахунками аналітиків з США, українці в 2016 р. витратили на їжу 38% своїх доходів.

Дивися повний текст Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58

В десятке стран!!! с самыми низкими доходами населения, где чиновники получают (не зарабатывают) миллионые доходы
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:11

Никак не отучатся пенсионеры жрать по привычке! Им бы фитнесом заняться, да о душе подумать! Петя с Гройсманом поможет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:13

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

....ще, хоч би та жрачка якісна була!....... а якісна, взагалі, на всі 100% і більше потягне!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:21

И зачем так много жрать?
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