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Україна входить у ТОП-10 країн,
громадяни яких найбільше...

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з підрахунками аналітиків з США, українці в 2016 р. витратили на їжу 38% своїх доходів.

Дивися повний текст Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:58

В десятке стран!!! с самыми низкими доходами населения, где чиновники получают (не зарабатывают) миллионые доходы
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:11

Никак не отучатся пенсионеры жрать по привычке! Им бы фитнесом заняться, да о душе подумать! Петя с Гройсманом поможет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:13

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

....ще, хоч би та жрачка якісна була!....... а якісна, взагалі, на всі 100% і більше потягне!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:21

И зачем так много жрать?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:04

В переводе звучит как "попала в топ10 беднейших стран"
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:05

  Moimir написав:В десятке стран!!! с самыми низкими доходами населения, где чиновники получают (не зарабатывают) миллионые доходы

мы на первом месте !))
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:54

В Украине, чтобы обеспечить себя едой нужно работать больше чем в других странах
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В колониях так всегда, или бывает по другому?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:25

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

Так это при том, что у нас треть населения проживает в селе, имеют свои огороды-сады, курочек, хрюшек, собирают грибы-ягоды, естественно, они на продукты тратят меньше, а те кто покупает всё магазине, тратят все 80% дохода. Если меряться по городскому населению, Украина будет в лидерах ТОП-10.
1007qwert
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