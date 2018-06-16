Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...

Додано: Нед 17 чер, 2018 19:11

Никак не отучатся пенсионеры жрать по привычке! Им бы фитнесом заняться, да о душе подумать! Петя с Гройсманом поможет.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!