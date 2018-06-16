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Україна входить у ТОП-10 країн,
громадяни яких найбільше...

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:28

Если бы на пил алкоголь, то на еду бы вообще копейки уходили. Ем сейчас 2 раза в день. В основном курица (реже другое мясо), яйца + какой-то салатик или греча + какие-то острые соусы + витамины и рыбий жир. Те кто едят супы, у них еще дешевле выйдет.
Но многие любят наготовить как в последний раз 100500 блюд, впихивать в себя до последнего и половину выкинуть :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:43

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці (с)Андрій Рева
telesystem
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50

Це дуже просто виправити! Треба привести транспортны тарифи, тарифи ЖКХ, вартість газу, електроенергіє до бізнесово привабливого рівня а не додувати з бюджету, відмінити субсидії, запровадити нарешті страхову медицину, пенсійне страхування, відмінити боджетні місця у вишах, ліквідувати спрощенку а кожній торговці на базарі дати по касовому апарату приєднаному до вагів і - вуаля! Українці почнуть витрачати на їдло стільки ж (у відсотках) як і у Греції чи Угоршині. ;-)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55

  romio_33 написав:Интересно, а по оплате за коммунальные услуги на каком мы месте? Сдается мне, что точно как минимум - финалисты! :)

У нас вони найнижчі у Європі. Взагалі, вартість життя в Украхні мало не найнижча в світі. Зайдіть на Нумбео, подивіться.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:14

  andriyzhagun написав:
  romio_33 написав:Интересно, а по оплате за коммунальные услуги на каком мы месте? Сдается мне, что точно как минимум - финалисты! :)

У нас вони найнижчі у Європі. Взагалі, вартість життя в Украхні мало не найнижча в світі. Зайдіть на Нумбео, подивіться.

Так там всё считается в долларах, пусть ещё посчитают почасовую оплату труда в долларах у них и нас.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

  1007qwert написав:а те кто покупает всё магазине, тратят все 80% дохода

Чушь.
Вообще, такой показатель выходит в первую очередь из-за высокой доли теневых доходов.
А любители "всепропало" уже начинают путаться, то 80% уходит на коммуналку, то 80% уходит на еду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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