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Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:28
Если бы на пил алкоголь, то на еду бы вообще копейки уходили. Ем сейчас 2 раза в день. В основном курица (реже другое мясо), яйца + какой-то салатик или греча + какие-то острые соусы + витамины и рыбий жир. Те кто едят супы, у них еще дешевле выйдет.
Но многие любят наготовить как в последний раз 100500 блюд, впихивать в себя до последнего и половину выкинуть
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:43
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці (с)Андрій Рева
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50
Це дуже просто виправити! Треба привести транспортны тарифи, тарифи ЖКХ, вартість газу, електроенергіє до бізнесово привабливого рівня а не додувати з бюджету, відмінити субсидії, запровадити нарешті страхову медицину, пенсійне страхування, відмінити боджетні місця у вишах, ліквідувати спрощенку а кожній торговці на базарі дати по касовому апарату приєднаному до вагів і - вуаля! Українці почнуть витрачати на їдло стільки ж (у відсотках) як і у Греції чи Угоршині. ;-)
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55
romio_33 написав:
Интересно, а по оплате за коммунальные услуги на каком мы месте? Сдается мне, что точно как минимум - финалисты! :)
У нас вони найнижчі у Європі. Взагалі, вартість життя в Украхні мало не найнижча в світі. Зайдіть на Нумбео, подивіться.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17
1007qwert написав:
а те кто покупает всё магазине, тратят все 80% дохода
Чушь.
Вообще, такой показатель выходит в первую очередь из-за высокой доли теневых доходов.
А любители "всепропало" уже начинают путаться, то 80% уходит на коммуналку, то 80% уходит на еду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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