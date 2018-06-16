|
|
|
Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:28
Если бы на пил алкоголь, то на еду бы вообще копейки уходили. Ем сейчас 2 раза в день. В основном курица (реже другое мясо), яйца + какой-то салатик или греча + какие-то острые соусы + витамины и рыбий жир. Те кто едят супы, у них еще дешевле выйдет.
Но многие любят наготовить как в последний раз 100500 блюд, впихивать в себя до последнего и половину выкинуть
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:43
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці (с)Андрій Рева
-
telesystem
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50
Це дуже просто виправити! Треба привести транспортны тарифи, тарифи ЖКХ, вартість газу, електроенергіє до бізнесово привабливого рівня а не додувати з бюджету, відмінити субсидії, запровадити нарешті страхову медицину, пенсійне страхування, відмінити боджетні місця у вишах, ліквідувати спрощенку а кожній торговці на базарі дати по касовому апарату приєднаному до вагів і - вуаля! Українці почнуть витрачати на їдло стільки ж (у відсотках) як і у Греції чи Угоршині. ;-)
-
andriyzhagun
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55
romio_33 написав:
Интересно, а по оплате за коммунальные услуги на каком мы месте? Сдается мне, что точно как минимум - финалисты! :)
У нас вони найнижчі у Європі. Взагалі, вартість життя в Украхні мало не найнижча в світі. Зайдіть на Нумбео, подивіться.
-
andriyzhagun
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17
1007qwert написав:
а те кто покупает всё магазине, тратят все 80% дохода
Чушь.
Вообще, такой показатель выходит в первую очередь из-за высокой доли теневых доходов.
А любители "всепропало" уже начинают путаться, то 80% уходит на коммуналку, то 80% уходит на еду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21008
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4656 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:55
Faceless
Чушь.
Вообще, такой показатель выходит в первую очередь из-за высокой доли теневых доходов.
А любители "всепропало" уже начинают путаться, то 80% уходит на коммуналку, то 80% уходит на еду
80% -- еда, а 80% от 20% -- коммуналка.
А вообще , всё пропасть не может т.к. рыночная экономика и куча земли у селян. Вот если землю заберут...
-
27661
-
-
- Повідомлень: 778
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:11
27661 написав:Faceless
Чушь.
Вообще, такой показатель выходит в первую очередь из-за высокой доли теневых доходов.
А любители "всепропало" уже начинают путаться, то 80% уходит на коммуналку, то 80% уходит на еду
80% -- еда, а 80% от 20% -- коммуналка.
А вообще , всё пропасть не может т.к. рыночная экономика и куча земли у селян. Вот если землю заберут...
Забрать не заберут а создадут условия для обесценивания и тогда все быстренько подешевке скупят.
Короче сделают так как с землей для атошников. Выделяют землю в других далеких районах. Землю берут из запасов типа пасовых. Коров и так нет, зачем тогда земле гулять. Атошник не будет ездить фиг знает куда для обработки этой земли и конечно он ее продаст. А умный дядя подешевке ее купит. Таким макаром Винницкую область уже подтрусили.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:16
andriyzhagun написав:
Це дуже просто виправити! Треба привести транспортны тарифи, тарифи ЖКХ, вартість газу, електроенергіє до бізнесово привабливого рівня а не додувати з бюджету, відмінити субсидії, запровадити нарешті страхову медицину, пенсійне страхування, відмінити боджетні місця у вишах, ліквідувати спрощенку а кожній торговці на базарі дати по касовому апарату приєднаному до вагів і - вуаля! Українці почнуть витрачати на їдло стільки ж (у відсотках) як і у Греції чи Угоршині. ;-)
«когда семьи среднего класса больше не могут позволить себе покупать товары и услуги, которые продают предприятия, это затягивает всю экономику сверху вниз. ... поэтому генеральный директор, такой как Генри Форд, поставил перед собой задачу заплатить своим работникам, чтобы они могли купить автомобили, которые они изготовили ». (Б.Обама)
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:19
А по поводу много кушать.
Нужно статистам договориться чтобы врали в одну ногу. Или у нас зарплаты высокие или комуналка или цены на еду.
Одно радует. Выборы скоро, новые будут покращувать и говорить что попередники разворовали и довели до ручки.
Ведь при каждой власти мы постоянно слышим что в стране все лучше и лучше, а реально нас уже и 30 миллионов нет, все хуже и хуже.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|417
|
Пон 18 чер, 2018 13:29
p_a_l
|
|11
|742
|
Пон 18 чер, 2018 11:00
p_a_l
|
|5
|298
|
|