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Україна входить у ТОП-10 країн,
громадяни яких найбільше...

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39

Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02

  1007qwert написав: Так там всё считается в долларах, пусть ещё посчитают почасовую оплату труда в долларах у них и нас.

Зарплати відповідають витратам. Зростуть витрати (вартість життя), зростуть і зарплати.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06

  Altruist написав:Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.

Не парятся и те, кто не собирается валить...
Moimir
 
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