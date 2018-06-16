Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39
Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
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Altruist
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02
1007qwert написав:
Так там всё считается в долларах, пусть ещё посчитают почасовую оплату труда в долларах у них и нас.
Зарплати відповідають витратам. Зростуть витрати (вартість життя), зростуть і зарплати.
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andriyzhagun
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06
Altruist написав:
Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
Не парятся и те, кто не собирается валить...
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