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Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39
Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
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Altruist
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02
1007qwert написав:
Так там всё считается в долларах, пусть ещё посчитают почасовую оплату труда в долларах у них и нас.
Зарплати відповідають витратам. Зростуть витрати (вартість життя), зростуть і зарплати.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06
Altruist написав:
Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
Не парятся и те, кто не собирается валить...
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:12
telesystem написав:
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці (с)Андрій Рева
А всё потому, что бескультурные.
- У наших людей є така історична традиція: голодомори, війни змушували їх ставитися до проблеми харчування не так, як в інших країнах... Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їх культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Україні та Німеччині, вони їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми, - сказав Рева.
В общем, пора в очередной раз поднимать тарифы на коммуналку, тогда жрать будут меньше.
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phantom_systems
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