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Україна входить у ТОП-10 країн,
громадяни яких найбільше...

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39

Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02

  1007qwert написав: Так там всё считается в долларах, пусть ещё посчитают почасовую оплату труда в долларах у них и нас.

Зарплати відповідають витратам. Зростуть витрати (вартість життя), зростуть і зарплати.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06

  Altruist написав:Уже пофиг кто что говорит. Ребенок рассказывает, что у них в выпускном классе никто по поводу ситуации в стране не парится, так как ни один из класса не собирается здесь оставаться.

Не парятся и те, кто не собирается валить...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:12

  telesystem написав:Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці (с)Андрій Рева


А всё потому, что бескультурные.

- У наших людей є така історична традиція: голодомори, війни змушували їх ставитися до проблеми харчування не так, як в інших країнах... Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їх культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Україні та Німеччині, вони їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми, - сказав Рева.


В общем, пора в очередной раз поднимать тарифы на коммуналку, тогда жрать будут меньше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:11

  ssnet написав:Если бы на пил алкоголь, то на еду бы вообще копейки уходили. Ем сейчас 2 раза в день. В основном курица (реже другое мясо), яйца + какой-то салатик или греча + какие-то острые соусы + витамины и рыбий жир. Те кто едят супы, у них еще дешевле выйдет.
Но многие любят наготовить как в последний раз 100500 блюд, впихивать в себя до последнего и половину выкинуть :D
И сколько же за неделю Вы проедаете? А не пробовали сами кушать супчик 2 раза в день вместо курочки? У европейцев в меню первые блюда только в холодное время года.
Если добавить ещё молочные продукты - кефирчик, творожок и фрукту, то на день 50 не хватит, а если пенсия 2000, то и получается все 80% на еду, остальное - коммуналка по субсидии, а лекарства и проч. расходы дети, внуки оплачивают.
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:20

Re: Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше

Предложение: проведите опрос- в какой стране люди больше всего тратят на лекарства (в%% от дохода).
1007qwert
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