Податок почнуть стягувати в середині майбутнього року, його розмір складе від 25 до 35 новозеландських доларів (близько $17 — $24).
Дивися повний текст Нова Зеландія запроваджує податок для іноземних туристів.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:17
Нова Зеландія запроваджує податок для іноземних туристів
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Дивися повний текст Нова Зеландія запроваджує податок для іноземних туристів.
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:17
то-то я смотрю австралийцев на Бали прибавилось))) Ну удачи, ребята))
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