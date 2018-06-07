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Нова Зеландія запроваджує
податок для іноземних туристів

Нова Зеландія запроваджує податок для іноземних туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:17

Нова Зеландія запроваджує податок для іноземних туристів

Пропонуємо до обговорення:
Податок почнуть стягувати в середині майбутнього року, його розмір складе від 25 до 35 новозеландських доларів (близько $17 — $24).

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:17

то-то я смотрю австралийцев на Бали прибавилось))) Ну удачи, ребята))
PSPoldman
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