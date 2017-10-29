RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Китаї відстежуватимуть
автомобілі

У Китаї відстежуватимуть автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:26

У Китаї відстежуватимуть автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Китайські чиновники запевняють, що система допоможе відстежувати перевантаженість доріг.

Дивися повний текст У Китаї відстежуватимуть автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82627
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:26

шикарная вещь! Втихаря поставили себе и за первый же день нач сб выловил троих менеджеров, умотавших на корпоративных авто за постораста км. ps забавляет скулеж Льюиса))) Пусть он своему прицману это скажет. БОльших стукачей нежели американцы в мире нет
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 07.03.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у...
R2 » Вів 12 чер, 2018 02:54
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 04:58
andrey743
У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес
R2 » Суб 02 чер, 2018 11:55
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 11:55
max_us_ua
Які автомобілі найдешевші в обслуговуванні - дослідження
R2 » Нед 29 жов, 2017 18:29
7 687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 14:09
saleksandrov690

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2254)
17.06.2018 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.