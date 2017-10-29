Китайські чиновники запевняють, що система допоможе відстежувати перевантаженість доріг.
Дивися повний текст У Китаї відстежуватимуть автомобілі.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:26
У Китаї відстежуватимуть автомобілі
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Дивися повний текст У Китаї відстежуватимуть автомобілі.
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:26
шикарная вещь! Втихаря поставили себе и за первый же день нач сб выловил троих менеджеров, умотавших на корпоративных авто за постораста км. ps забавляет скулеж Льюиса))) Пусть он своему прицману это скажет. БОльших стукачей нежели американцы в мире нет
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:03
Автомобильные транспондеры на каждом автомобиле, подобно самолётам, - это, увы, наше неотвратимое будущее. Каждое авто будет иметь уникальный код - свой VIN, по которому со спутников будут автоматически отслеживать маршрут, скорость, проезд на красный свет и двойную осевую. И присылать письма счастья, исключающие человеческий фактор.
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