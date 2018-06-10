З початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн на користь 500 тисяч дітей.
Дивися повний текст Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис. боржників з виплати аліментів.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:27
Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис. боржників з виплати аліментів.
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:27
А не хотел бы министр этого ведомства все таки внятно рассказать о доходах племянницы, купившей квартир и машин на 7 миллионов гривен? Бубнит:собирали всей семьёй, а может подарили, а может насосами.
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