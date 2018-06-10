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Мін'юст обмежив у виїзді
за кордон майже 120 тис....

Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:27

Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис....

Пропонуємо до обговорення:
З початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн на користь 500 тисяч дітей.

Дивися повний текст Мін'юст обмежив у виїзді за кордон майже 120 тис. боржників з виплати аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:27

А не хотел бы министр этого ведомства все таки внятно рассказать о доходах племянницы, купившей квартир и машин на 7 миллионов гривен? Бубнит:собирали всей семьёй, а может подарили, а может насосами.
Biba
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:56

Biba Не хочет. А если бы рассказал, Вам легче бы стало?
romiks2009
 
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