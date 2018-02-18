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«Чесно» представило рейтинг
заробітних плат очільників...

«Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:35

«Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше у 2017 році заробляв міський голова Борисполя Анатолій Федорчук від партії «Наш Край».

Дивися повний текст «Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників міст Київщини (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:37

Нищеброды поголовно
Савченко Так!
antonivs3
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З нами з: 07.08.17
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