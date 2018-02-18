Найбільше у 2017 році заробляв міський голова Борисполя Анатолій Федорчук від партії «Наш Край».
Дивися повний текст «Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників міст Київщини (інфографіка).
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:35
«Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників...
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Дивися повний текст «Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників міст Київщини (інфографіка).
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:07
Re: «Чесно» представило рейтинг заробітних плат очільників..
И к чему там сравнение со средней з/п в регионе? Они намекают, что зарплата мэра должна быть не выше, чем у кассирши в АТБ?
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