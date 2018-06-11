У 2017 році була зафіксована найнижча за три роки кількість громадян України, які шукали притулку в країнах Євросоюзу.
Дивися повний текст Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за притулком.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:11
Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за притулком.
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:11
АГА! То есть ЕС перестанет делать вид, что борется с трудовой миграцией из Украины, потому-что, капец как, заинтересована в мигрантах с оптимальным соотношением "цена/качество" о сравнению с беженцами с БВ и Африки. Но тут, как-бы уже и в Украине, кадровый голод не на шутку разыгрался. Только наши работодатели или не могут или по привычке не хотят платить конкурентную с ЕС зарплату. Чем это все закончится? - Пожуем-увидим, но у ЕС явно позиция предпочтительней, а это значит, что рано или поздно, Украине придется искать рабочую силу в еще менее благополучных странах.
Додано: Пон 18 чер, 2018 05:58
Может хунта не пргонит очередной порожняк, а введет таки визовый с Россией? Пора вам до хаты,порядок наводить.
|