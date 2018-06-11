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Країни, куди українці найчастіше
зверталися торік за...

Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:11

Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році була зафіксована найнижча за три роки кількість громадян України, які шукали притулку в країнах Євросоюзу.

Дивися повний текст Країни, куди українці найчастіше зверталися торік за притулком.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:11

АГА! То есть ЕС перестанет делать вид, что борется с трудовой миграцией из Украины, потому-что, капец как, заинтересована в мигрантах с оптимальным соотношением "цена/качество" о сравнению с беженцами с БВ и Африки. Но тут, как-бы уже и в Украине, кадровый голод не на шутку разыгрался. Только наши работодатели или не могут или по привычке не хотят платить конкурентную с ЕС зарплату. Чем это все закончится? - Пожуем-увидим, но у ЕС явно позиция предпочтительней, а это значит, что рано или поздно, Украине придется искать рабочую силу в еще менее благополучных странах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 05:58

Может хунта не пргонит очередной порожняк, а введет таки визовый с Россией? Пора вам до хаты,порядок наводить.
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:58

  dexter написав:Может хунта не пргонит очередной порожняк, а введет таки визовый с Россией? Пора вам до хаты,порядок наводить.

Может вообще запретить за пределы Украины выезжать? Или хотите поездки за границу как в СССР?
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