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Україна купує в 22 рази
більше сала, ніж продає

Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 04:23

Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає

Пропонуємо до обговорення:
У грошовому вираженні імпорт сала склав 14 млн доларів.

Дивися повний текст Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 05:18

Поэтому и сало у нас сейчас дерьмовое, не то что при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Попаданец
 
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