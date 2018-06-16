У грошовому вираженні імпорт сала склав 14 млн доларів.
Дивися повний текст Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 04:23
Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає.
Додано: Пон 18 чер, 2018 05:18
Поэтому и сало у нас сейчас дерьмовое, не то что при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Додано: Пон 18 чер, 2018 06:59
Re: Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:57
Так тебе пытаются донести, что сало вкусное, когда свиней натурпродуктом хорошим кормят, а ты опять как попугай про плохое прошлое.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:12
Re: Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
Та вы бы знали сколько сала провозят гастры в трусах через польскую границу!
|