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Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 04:23
Пропонуємо до обговорення:
У грошовому вираженні імпорт сала склав 14 млн доларів.
Дивися повний текст Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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R2
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Додано: Пон 18 чер, 2018 06:59
Попаданец написав:
...при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Да, есть чем "гордиться": селяне корм нормальный купить не могли - кормили свиней дешевым хлебом.
Нуачо, все вокруг колхозное, все вокруг ничье.
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Подолянин
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Додано: Пон 18 чер, 2018 07:57
Подолянин написав: Попаданец написав:
...при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Да, есть чем "гордиться": селяне корм нормальный купить не могли - кормили свиней дешевым хлебом.
Нуачо, все вокруг колхозное, все вокруг ничье.
Так тебе пытаются донести, что сало вкусное, когда свиней натурпродуктом хорошим кормят, а ты опять как попугай про плохое прошлое.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:12
Та вы бы знали сколько сала провозят гастры в трусах через польскую границу!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:36
Подолянин написав:
селяне корм нормальный купить не могли
При Союзе выбора особо не было, чтобы перебирать харчями.
А сейчас да, корм нормальный стоит дорого, а хлеб давно не натуральный продукт.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:49
Попаданец написав:
Поэтому и сало у нас сейчас дерьмовое, не то что при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
В этом году неурожай зерновых, так что хлеба будет только дорожать. На сало можно не рассчитывать.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:53
Подолянин написав: Попаданец написав:
...при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Да, есть чем "гордиться": селяне корм нормальный купить не могли - кормили свиней дешевым хлебом.
Нуачо, все вокруг колхозное, все вокруг ничье.
В СССР свиней еще и перегоном поили - снимали с молока жирность и обезжиренное молоко привозили в колхоз свиньям. Теперь этим перегоном в перемешку с химией людей поят. И при том задорого.
Жена принесла в субботу молока домашнего с ярмарки, вкуснячее, сладкое, жирное. Его с хлебом нужно было пить. Организм привык к химическому пойлу. От жирности домашнего молока пришлось и в туалет побегать.
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