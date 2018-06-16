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Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:24
fokus написав:
Ну и что, что покупает? Не в России же какой-то, в ЕВРОПЕ! То есть налицо возросшая европейская интеграция! Радоваться надо, что население Украины получило возможность питаться высококачественными европейскими продуктами. Очередная перемога же, ну!
То то я в этом году домашних яблок почти и не видел. Все пошли на гнилую европу. А с европы привозят такие что скоро пиписька стоять не будет
А потом удивляемся почему девки не беременеют. И это между прочим сейчас огромная проблема, или бесплодие или дети с побочными эффектами.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:29
sal написав: fokus написав:
население Украины получило возможность питаться высококачественными европейскими продуктами. Очередная перемога же
А средства на Европу откуда?
Оттуда же.Кум этим летом семью вывозит а Польшу на акклиматизацию. И жилье там доступно и продукты дешевле. Там у них минималка это совсем не то что у нас минималка.
Я уже подумываю. А не свалить ли и мне? Пусть патриоты и дальше кричалки кричат и в грудь себя бьют.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:37
p_a_l написав:
Жена принесла в субботу молока домашнего с ярмарки, вкуснячее, сладкое, жирное. Его с хлебом нужно было пить. Организм привык к химическому пойлу. От жирности домашнего молока пришлось и в туалет побегать.
Да, только не всем так везёт. Домашнее молоко обычно мало того, что водой разбавят, так ещё и химии бахнут, чтоб не пропало слишком быстро на жаре
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:43
safonovstanislav написав: p_a_l написав:
Жена принесла в субботу молока домашнего с ярмарки, вкуснячее, сладкое, жирное. Его с хлебом нужно было пить. Организм привык к химическому пойлу. От жирности домашнего молока пришлось и в туалет побегать.
Да, только не всем так везёт. Домашнее молоко обычно мало того, что водой разбавят, так ещё и химии бахнут, чтоб не пропало слишком быстро на жаре
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:55
Все сало, которое есть, съедают. Едят сало так, что даже своего не хватает.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:35
p_a_l написав: Подолянин написав: Попаданец написав:
...при СССР, когда колхозники своих свиней хлебом кормили.
Да, есть чем "гордиться": селяне корм нормальный купить не могли - кормили свиней дешевым хлебом.
Нуачо, все вокруг колхозное, все вокруг ничье.
В СССР свиней еще и перегоном поили - снимали с молока жирность и обезжиренное молоко привозили в колхоз свиньям. Теперь этим перегоном в перемешку с химией людей поят. И при том задорого.
Жена принесла в субботу молока домашнего с ярмарки, вкуснячее, сладкое, жирное. Его с хлебом нужно было пить. Организм привык к химическому пойлу. От жирности домашнего молока пришлось и в туалет побегать.
В туалет вы бегали из-за расплодившейся бактерии E.Coli, а не из-за жирности. Непастеризованное молоко, несколько часов до того как вы купили его на этой ярмарке - идеальная среда для размножения.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:08
Dear_Sir написав: p_a_l написав:
Жена принесла в субботу молока домашнего с ярмарки, вкуснячее, сладкое, жирное. Его с хлебом нужно было пить. Организм привык к химическому пойлу. От жирности домашнего молока пришлось и в туалет побегать.
В туалет вы бегали из-за расплодившейся бактерии E.Coli, а не из-за жирности. Непастеризованное молоко, несколько часов до того как вы купили его на этой ярмарке - идеальная среда для размножения.
Зачем вы портите своими фактами идеальный мир любителей "молочка от бабушки в переходе"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:28
Dear_Sir написав:
В туалет вы бегали из-за расплодившейся бактерии E.Coli, а не из-за жирности. Непастеризованное молоко, несколько часов до того как вы купили его на этой ярмарке - идеальная среда для размножения.
Еще и в бутылочки с мусорника бабуля разливает
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