Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає

Додано: Пон 18 чер, 2018 13:29

sal написав: fokus написав: население Украины получило возможность питаться высококачественными европейскими продуктами. Очередная перемога же население Украины получило возможность питаться высококачественными европейскими продуктами. Очередная перемога же

А средства на Европу откуда? А средства на Европу откуда?

Оттуда же.Кум этим летом семью вывозит а Польшу на акклиматизацию. И жилье там доступно и продукты дешевле. Там у них минималка это совсем не то что у нас минималка.Я уже подумываю. А не свалить ли и мне? Пусть патриоты и дальше кричалки кричат и в грудь себя бьют.