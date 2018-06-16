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Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 06:34
Netme написав:
Большую часть своей истории человечество обходилось без химии при производстве сельхозпродукции. И никто массово не умирал от пищевых инфекций, как только начали использовать антибиотики и прочую химию для повышения прибылей, так сразу появились бактерии-монстры.
Большую часть своей истории человечество до сорока не доживало и массово дохли от инфекций в том числе и от пищевых до вашего сведения.
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