Большую часть своей истории человечество до сорока не доживало и массово дохли от инфекций в том числе и от пищевых до вашего сведения.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 06:34
Re: Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
Большую часть своей истории человечество до сорока не доживало и массово дохли от инфекций в том числе и от пищевых до вашего сведения.
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:56
Самое интересное что из 11.4 тыс.тонн, которые останутся если убрать,названных "основными" поставщиками, Польшу и Германию большинство импортного сала из России, причем конкретно из Белгородской области, это автор статьи просто не захотел настроение поцриотам портить
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