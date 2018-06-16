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Україна купує в 22 рази
більше сала, ніж продає

Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 06:34

Re: Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає

  Netme написав:Большую часть своей истории человечество обходилось без химии при производстве сельхозпродукции. И никто массово не умирал от пищевых инфекций, как только начали использовать антибиотики и прочую химию для повышения прибылей, так сразу появились бактерии-монстры.

Большую часть своей истории человечество до сорока не доживало и массово дохли от инфекций в том числе и от пищевых до вашего сведения.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:56

  fokus написав:Ну и что, что покупает? Не в России же какой-то, в ЕВРОПЕ! То есть налицо возросшая европейская интеграция! Радоваться надо, что население Украины получило возможность питаться высококачественными европейскими продуктами. Очередная перемога же, ну!


Самое интересное что из 11.4 тыс.тонн, которые останутся если убрать,названных "основными" поставщиками, Польшу и Германию большинство импортного сала из России, причем конкретно из Белгородской области, это автор статьи просто не захотел настроение поцриотам портить :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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