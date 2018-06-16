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Названо найкращі
двигуни для автомобілів

Названо найкращі двигуни для автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 05:14

Названо найкращі двигуни для автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Двигуни оцінювалися не тільки на основі характеристик, але і за звуком і дизайном.

Дивися повний текст Названо найкращі двигуни для автомобілів.
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