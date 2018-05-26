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У США розробляють технологію
зберігання даних, що...

У США розробляють технологію зберігання даних, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 06:23

У США розробляють технологію зберігання даних, що...

Пропонуємо до обговорення:
На думку розробників, використання синтетичних молекул дозволить записувати і зберігати ексобайти (мільйон терабайтів) даних.

Дивися повний текст У США розробляють технологію зберігання даних, що нагадує людську ДНК.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 06:23

Только со скоростью считывания как быть?
hodkonem36
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