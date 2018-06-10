Такі дані наводить Державна служба статистики.
Дивися повний текст Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02
Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02
Получается_ что сейчас пенсия на уровне 2006 года. Через сколько лет до уровня 2014 дойдет? Не все нынешние пенсинеры доживут до пенсий 2014.
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