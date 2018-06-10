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Як змінювалися пенсії
українців за останні 20 років

Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02

Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить Державна служба статистики.

Дивися повний текст Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років.
R2
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Получается_ что сейчас пенсия на уровне 2006 года. Через сколько лет до уровня 2014 дойдет? Не все нынешние пенсинеры доживут до пенсий 2014.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:32

Действительно, разве что если забыть
Moimir
 
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