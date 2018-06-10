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Як змінювалися пенсії
українців за останні 20 років

Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02

Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить Державна служба статистики.

Дивися повний текст Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:02

Получается_ что сейчас пенсия на уровне 2006 года. Через сколько лет до уровня 2014 дойдет? Не все нынешние пенсинеры доживут до пенсий 2014.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:32

Действительно, разве что если забыть
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:23

  link654 написав:Получается_ что сейчас пенсия на уровне 2006 года. Через сколько лет до уровня 2014 дойдет? Не все нынешние пенсинеры доживут до пенсий 2014.

Питуна спроси, при чем тут общалка на файнанс.уа ?Как бы отжатие заводов, территорий, агрессия на торговом, политическом и информационном фронте от такого уровня государства по соседству и не такое сделает с кем угодно, помиомо того что сделал чивокуня с воной набрали кредитов на рынке под большйо процент(потому что никто им больше не давал), которые с трудом сейчас деньгами от мвф рефинансируем.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:59

При чем тут дотационность к ресрусам, которые добавляли во внешний торговый оборот валюту ? Это отменяет дотационность или имеет отношение к статье ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:19

  locustsucol написав:Питуна спроси, при чем тут общалка на файнанс.уа ?Как бы отжатие заводов, территорий, агрессия на торговом, политическом и информационном фронте от такого уровня государства по соседству и не такое сделает с кем угодно, помиомо того что сделал чивокуня с воной набрали кредитов на рынке под большйо процент(потому что никто им больше не давал), которые с трудом сейчас деньгами от мвф рефинансируем.

Можно на примере Израиля показать как "и не такое с кем угодно" сделало?
Imp
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