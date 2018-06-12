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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:27

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:28

Это называется развод государства -Южаниной. Она сначало пролоббировала закон про ввоз старых авто, причем такой, чтобы все завозили, а теперь нагинает государство со снижением налогов для пенсионеров. Одесская мафия в действие. 7 километр правит страной
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:36

laa1999, тобто, зниження податків для пенсіонерів (???!!!) - це погано? Чи ви просто не здатні пояснити, що хочете сказати?
Sharpe
 
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