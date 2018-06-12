Про це повідомили у прес-службі голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.
Дивися повний текст Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:27
Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:28
Это называется развод государства -Южаниной. Она сначало пролоббировала закон про ввоз старых авто, причем такой, чтобы все завозили, а теперь нагинает государство со снижением налогов для пенсионеров. Одесская мафия в действие. 7 километр правит страной
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:36
laa1999, тобто, зниження податків для пенсіонерів (???!!!) - це погано? Чи ви просто не здатні пояснити, що хочете сказати?
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