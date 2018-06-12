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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:27

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.

Дивися повний текст Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:28

Это называется развод государства -Южаниной. Она сначало пролоббировала закон про ввоз старых авто, причем такой, чтобы все завозили, а теперь нагинает государство со снижением налогов для пенсионеров. Одесская мафия в действие. 7 километр правит страной
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:36

laa1999, тобто, зниження податків для пенсіонерів (???!!!) - це погано? Чи ви просто не здатні пояснити, що хочете сказати?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:45

Танцы с бубном в предверии выборов становятся все более интенсивными :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:54

НАКОНЕЦ-ТО правильное и адекватное решение. Для тех, кто хочет подробнее разобраться, почитайте эту статью на Экономической правде: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:00

А может доплатим им, люди страдали мучались, нервничали ? :) В общем мораль той басни такова, кто живет по законам тот лох.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:34

думаю все примут. европе надо избавляться от старых авто. украина как всегда подставить плечо помощи. сделаем свалку у себя. хотя цены мож хоть снизятся и то хорошо.
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:08

azon, весь пострадянський простір - це звалище радянських машин, у жахливому стані, без будь-яких засобів пасивної безпеки, гнилих і небезпечних. Поміняти ці 40-річні машини на 15-річні іномарки - прогрес і перемога.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:09

Igorten, особисто мені байдуже, коли саме робляться правильні і корисні речі - до виборів, після виборів чи під час виборів. Головне, що вони робляться.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10

Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...
ne-tam
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