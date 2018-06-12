Поощряют правонарушителей ? Та я и не сомневался, вы достойный гражданин своей страны
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14
Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20
Даже не буду распинаться, бесполезно, если простых основ не понимаете. Мы так и живем хренова, потому что вместо того чтобы наказать, сцимся (а многим просто выгодно), и ищем компромис.
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