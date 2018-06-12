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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36

  Sharpe написав:Igorten, особисто мені байдуже, коли саме робляться правильні і корисні речі - до виборів, після виборів чи під час виборів. Головне, що вони робляться.


Поощряют правонарушителей ? Та я и не сомневался, вы достойный гражданин своей страны :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14

Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20

  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.


Даже не буду распинаться, бесполезно, если простых основ не понимаете. Мы так и живем хренова, потому что вместо того чтобы наказать, сцимся (а многим просто выгодно), и ищем компромис.
Igorten
 
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