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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36

  Sharpe написав:Igorten, особисто мені байдуже, коли саме робляться правильні і корисні речі - до виборів, після виборів чи під час виборів. Головне, що вони робляться.


Поощряют правонарушителей ? Та я и не сомневался, вы достойный гражданин своей страны :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00

azon Чого за надлишки металолому переживати коли кришки каналізаційних люків крадуть? Недавно ж наче запроваджували експортні мита на український металолом, бо місцевим металургам не вистачає. Ну запрацює ще й цей напрямок економіки, кому від того гірше стане?
andrik_r
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14

Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20

  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.


Даже не буду распинаться, бесполезно, если простых основ не понимаете. Мы так и живем хренова, потому что вместо того чтобы наказать, сцимся (а многим просто выгодно), и ищем компромис. Компромис в данном случае это что то среднее между законом и безаконием и в таком компромисе мы живем уже 28 лет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:50

  andrik_r написав:azon Чого за надлишки металолому переживати коли кришки каналізаційних люків крадуть? Недавно ж наче запроваджували експортні мита на український металолом, бо місцевим металургам не вистачає. Ну запрацює ще й цей напрямок економіки, кому від того гірше стане?

если бы этот металолом бесплатно отдавали то да
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:12

  ne-tam написав:Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...

У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу.
Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
olavin
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:36

Re: Авто на

За нарушения сроков временного ввоза предусмотрены нехилые штрафы вплоть до конфискации автомобиля.
Только непонятно как это будет применяться (если будет) к б***, которые уже сейчас по году и более ездят с нарушением сроков.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39

vladimir07 Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02

  Igorten написав:vladimir07 Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше :)


Понятно, что можно амнистировать нарушителей, но что с ними дальше делать.
Что делать с авто, на которое у водителя нет доков о приобретении и которое в собственности иностранного физлица или юрлица ?
Закон то расчитан на ввоз купленных авто. Но и потом это всего лишь проект, который может и остаться проектом.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:21

  vladimir07 написав:
  Igorten написав:vladimir07 Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше :)


Понятно, что можно амнистировать нарушителей, но что с ними дальше делать.
Что делать с авто, на которое у водителя нет доков о приобретении и которое в собственности иностранного физлица или юрлица ?
Закон то расчитан на ввоз купленных авто. Но и потом это всего лишь проект, который может и остаться проектом.


Чото будут чудить, у нас народ хитрый, на этом еще кто то срубит денег :)
Igorten
 
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