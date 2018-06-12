Поощряют правонарушителей ? Та я и не сомневался, вы достойный гражданин своей страны
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00
azon Чого за надлишки металолому переживати коли кришки каналізаційних люків крадуть? Недавно ж наче запроваджували експортні мита на український металолом, бо місцевим металургам не вистачає. Ну запрацює ще й цей напрямок економіки, кому від того гірше стане?
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14
Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20
Даже не буду распинаться, бесполезно, если простых основ не понимаете. Мы так и живем хренова, потому что вместо того чтобы наказать, сцимся (а многим просто выгодно), и ищем компромис. Компромис в данном случае это что то среднее между законом и безаконием и в таком компромисе мы живем уже 28 лет.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:50
если бы этот металолом бесплатно отдавали то да
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:12
У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу.
Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:36
Re: Авто на
За нарушения сроков временного ввоза предусмотрены нехилые штрафы вплоть до конфискации автомобиля.
Только непонятно как это будет применяться (если будет) к б***, которые уже сейчас по году и более ездят с нарушением сроков.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39
vladimir07 Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02
Понятно, что можно амнистировать нарушителей, но что с ними дальше делать.
Что делать с авто, на которое у водителя нет доков о приобретении и которое в собственности иностранного физлица или юрлица ?
Закон то расчитан на ввоз купленных авто. Но и потом это всего лишь проект, который может и остаться проектом.
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:21
Чото будут чудить, у нас народ хитрый, на этом еще кто то срубит денег
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