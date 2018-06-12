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Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36
Sharpe написав:
Igorten, особисто мені байдуже, коли саме робляться правильні і корисні речі - до виборів, після виборів чи під час виборів. Головне, що вони робляться.
Поощряют правонарушителей ? Та я и не сомневался, вы достойный гражданин своей страны
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Igorten
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00
azon Чого за надлишки металолому переживати коли кришки каналізаційних люків крадуть? Недавно ж наче запроваджували експортні мита на український металолом, бо місцевим металургам не вистачає. Ну запрацює ще й цей напрямок економіки, кому від того гірше стане?
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andrik_r
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14
Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
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Sharpe
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20
Sharpe написав:
Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.
Даже не буду распинаться, бесполезно, если простых основ не понимаете. Мы так и живем хренова, потому что вместо того чтобы наказать, сцимся (а многим просто выгодно), и ищем компромис. Компромис в данном случае это что то среднее между законом и безаконием и в таком компромисе мы живем уже 28 лет.
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Igorten
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:50
andrik_r написав:
azon Чого за надлишки металолому переживати коли кришки каналізаційних люків крадуть? Недавно ж наче запроваджували експортні мита на український металолом, бо місцевим металургам не вистачає. Ну запрацює ще й цей напрямок економіки, кому від того гірше стане?
если бы этот металолом бесплатно отдавали то да
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azon
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:12
ne-tam написав:
Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...
У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу.
Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
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olavin
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:36
За нарушения сроков временного ввоза предусмотрены нехилые штрафы вплоть до конфискации автомобиля.
Только непонятно как это будет применяться (если будет) к б***, которые уже сейчас по году и более ездят с нарушением сроков.
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vladimir07
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:39
vladimir07
Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше
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Igorten
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:02
Igorten написав:vladimir07
Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше
Понятно, что можно амнистировать нарушителей, но что с ними дальше делать.
Что делать с авто, на которое у водителя нет доков о приобретении и которое в собственности иностранного физлица или юрлица ?
Закон то расчитан на ввоз купленных авто. Но и потом это всего лишь проект, который может и остаться проектом.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:21
vladimir07 написав:
Igorten написав:vladimir07
Это же электорат, с ним нужно помягче, а на вопрос смотреть ширше
Понятно, что можно амнистировать нарушителей, но что с ними дальше делать.
Что делать с авто, на которое у водителя нет доков о приобретении и которое в собственности иностранного физлица или юрлица ?
Закон то расчитан на ввоз купленных авто. Но и потом это всего лишь проект, который может и остаться проектом.
Чото будут чудить, у нас народ хитрый, на этом еще кто то срубит денег
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Igorten
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