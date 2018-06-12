Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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ne-tam написав:Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...
У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
Тоді пропоную одночасно зі зменшенням акцизів тим же законом запроваджувати все вище сказане) (також катаюся лише на дальні листанції, міста уникаю, але коли треба дитину в охмадит завести, то я не можу того зробити в призначений час, бо "галицьке паньство", пробачте, ср@ки свої везуть на роботу).
olavin написав: У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
Да, нет, там зеленый налог на авто старше 10 лет -дополнительно состовляет от 1-2 тыс. евро, поэтому такие авто выбрасывают.Плюс сраховка, на старые авто выше, так как риск аварии выше из-за неисправности. В США страховка на 10 летние машины больше, чем их стоимость в 2-3 раза.