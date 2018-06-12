Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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ne-tam написав:Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...
У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
Тоді пропоную одночасно зі зменшенням акцизів тим же законом запроваджувати все вище сказане) (також катаюся лише на дальні листанції, міста уникаю, але коли треба дитину в охмадит завести, то я не можу того зробити в призначений час, бо "галицьке паньство", пробачте, ср@ки свої везуть на роботу).
olavin написав: У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.
Да, нет, там зеленый налог на авто старше 10 лет -дополнительно состовляет от 1-2 тыс. евро, поэтому такие авто выбрасывают.Плюс сраховка, на старые авто выше, так как риск аварии выше из-за неисправности. В США страховка на 10 летние машины больше, чем их стоимость в 2-3 раза.
BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.
Схема первая, назовем ее пограничная – пересекать границу на автомобиле с иностранными номерами (в техпаспорт которого вас вписывают в совладельцы) каждые 5 (въезд – выезд из одной области) или 10 дней (въезд – выезд из разных областей). Очевидно, реально это могут делать только жители приграничных районов. За нарушение установленного срока – штраф до 8500 гривен. Но схема фактически легальна.
Схема вторая – "верблюд" ( "аватар").
Иностранец, он же "верблюд", заезжает в Украине на автомобиле с еврономерами, выписывает доверенность украинцу, берет свои деньги и едет домой, например, в Польшу. Украинец ездит на нерастаможенном автомобиле, не уплатив таможенных платежей.
В чем же фокус. Статья 380 Таможенного кодекса Украины позволяет временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования на срок до одного года при условии регистрации этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств. Почему схема не законная? Потому что согласно части 4 этой же статьи 380 Таможенного кодекса временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использовать на таможенной территории Украины исключительно гражданами других стран, которые ввезли указанные транспортные средства в Украине, для их личных нужд.
Схема последняя, третья. Наиболее простая и распространенная – ввезти автомобиль в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Мол, один раз оштрафуют и больше не смогут. По такой схеме украинец оформляет машину на специально созданную фирму в Литве, например, которая "передает" ему право на пользование автомобилем по договору поручению на 50 лет, сам пересекает государственную границу, затем нарушает сроки пребывания (пять – десять дней – смотри схему 1), мол, пусть поймают.