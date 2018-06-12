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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:50

  olavin написав:
  ne-tam написав:Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...

У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу.
Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.


Тоді пропоную одночасно зі зменшенням акцизів тим же законом запроваджувати все вище сказане)
(також катаюся лише на дальні листанції, міста уникаю, але коли треба дитину в охмадит завести, то я не можу того зробити в призначений час, бо "галицьке паньство", пробачте, ср@ки свої везуть на роботу).
ne-tam
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:54

  olavin написав: У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.

Да, нет, там зеленый налог на авто старше 10 лет -дополнительно состовляет от 1-2 тыс. евро, поэтому такие авто выбрасывают.Плюс сраховка, на старые авто выше, так как риск аварии выше из-за неисправности. В США страховка на 10 летние машины больше, чем их стоимость в 2-3 раза.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:58

  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.

Да нет, после того,как они заплатят штрафы и выбрасят свои евробляхи из-за нарушения закона, можно говорить о его изменении. Все сознательно нарушали закон -пусть и отвечают.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

Re: Авто на

Успокойтесь, будет как всегда - подрендят и ничего не сделают :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:29

  laa1999 написав:
  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.

Да нет, после того,как они заплатят штрафы и выбрасят свои евробляхи из-за нарушения закона, можно говорить о его изменении. Все сознательно нарушали закон -пусть и отвечают.

Напишите, пожалуйста, какой конкретно закон нарушают евробляхеры? Очень интересно узнать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:49

BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Схема первая, назовем ее пограничная – пересекать границу на автомобиле с иностранными номерами (в техпаспорт которого вас вписывают в совладельцы) каждые 5 (въезд – выезд из одной области) или 10 дней (въезд – выезд из разных областей). Очевидно, реально это могут делать только жители приграничных районов. За нарушение установленного срока – штраф до 8500 гривен. Но схема фактически легальна.

Схема вторая – "верблюд" ( "аватар").

Иностранец, он же "верблюд", заезжает в Украине на автомобиле с еврономерами, выписывает доверенность украинцу, берет свои деньги и едет домой, например, в Польшу. Украинец ездит на нерастаможенном автомобиле, не уплатив таможенных платежей.

В чем же фокус. Статья 380 Таможенного кодекса Украины позволяет временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования на срок до одного года при условии регистрации этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств. Почему схема не законная? Потому что согласно части 4 этой же статьи 380 Таможенного кодекса временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использовать на таможенной территории Украины исключительно гражданами других стран, которые ввезли указанные транспортные средства в Украине, для их личных нужд.

Схема последняя, ​​третья. Наиболее простая и распространенная – ввезти автомобиль в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Мол, один раз оштрафуют и больше не смогут. По такой схеме украинец оформляет машину на специально созданную фирму в Литве, например, которая "передает" ему право на пользование автомобилем по договору поручению на 50 лет, сам пересекает государственную границу, затем нарушает сроки пребывания (пять – десять дней – смотри схему 1), мол, пусть поймают.
Igorten
 
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Зашевелились черви перед выборами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:23

Re: Авто на

  Igorten написав:BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Сами найдите? Вы балабол, ибо сначала кричите что нарушены законы, хотя эти законы не существуют. Как можно нарушить то чего не существует?
BIGor
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