Додано: Пон 18 чер, 2018 19:49

BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.



Схема первая, назовем ее пограничная – пересекать границу на автомобиле с иностранными номерами (в техпаспорт которого вас вписывают в совладельцы) каждые 5 (въезд – выезд из одной области) или 10 дней (въезд – выезд из разных областей). Очевидно, реально это могут делать только жители приграничных районов. За нарушение установленного срока – штраф до 8500 гривен. Но схема фактически легальна.



Схема вторая – "верблюд" ( "аватар").



Иностранец, он же "верблюд", заезжает в Украине на автомобиле с еврономерами, выписывает доверенность украинцу, берет свои деньги и едет домой, например, в Польшу. Украинец ездит на нерастаможенном автомобиле, не уплатив таможенных платежей.



В чем же фокус. Статья 380 Таможенного кодекса Украины позволяет временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования на срок до одного года при условии регистрации этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств. Почему схема не законная? Потому что согласно части 4 этой же статьи 380 Таможенного кодекса временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использовать на таможенной территории Украины исключительно гражданами других стран, которые ввезли указанные транспортные средства в Украине, для их личных нужд.



Схема последняя, ​​третья. Наиболее простая и распространенная – ввезти автомобиль в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Мол, один раз оштрафуют и больше не смогут. По такой схеме украинец оформляет машину на специально созданную фирму в Литве, например, которая "передает" ему право на пользование автомобилем по договору поручению на 50 лет, сам пересекает государственную границу, затем нарушает сроки пребывания (пять – десять дней – смотри схему 1), мол, пусть поймают.