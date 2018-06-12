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Авто на "єврономерах": Раді
запропонували вирішення проблеми

Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:50

  olavin написав:
  ne-tam написав:Зараз мене закидають гнилими помідорами, але судячи з заповненості/загазованості вулиць та з того параліча міст в години пік, то "б***" взагалі треба заборонити, а ввезення вживаих авто максимально ускладнити!!!...

У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу.
Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.


Тоді пропоную одночасно зі зменшенням акцизів тим же законом запроваджувати все вище сказане)
(також катаюся лише на дальні листанції, міста уникаю, але коли треба дитину в охмадит завести, то я не можу того зробити в призначений час, бо "галицьке паньство", пробачте, ср@ки свої везуть на роботу).
ne-tam
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:54

  olavin написав: У Європі кількість авто на людину у кілька разів вища, а з корками там борються іншими методами: висока вартість парковки у містах і високі штрафи за парковку у заборонених місцях. Не всі ж купують машини, щоб їздити ними щодня в центр на роботу. Я, наприклад, використовую машину в основному для дальніх поїздок.

Да, нет, там зеленый налог на авто старше 10 лет -дополнительно состовляет от 1-2 тыс. евро, поэтому такие авто выбрасывают.Плюс сраховка, на старые авто выше, так как риск аварии выше из-за неисправности. В США страховка на 10 летние машины больше, чем их стоимость в 2-3 раза.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:58

  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.

Да нет, после того,как они заплатят штрафы и выбрасят свои евробляхи из-за нарушения закона, можно говорить о его изменении. Все сознательно нарушали закон -пусть и отвечают.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:20

Re: Авто на

Успокойтесь, будет как всегда - подрендят и ничего не сделают :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:29

  laa1999 написав:
  Sharpe написав:Igorten, не заохочують порушників, а пропонують компроміс, після запровадження якого порушники перестануть бути порушниками. Це правильно.

Да нет, после того,как они заплатят штрафы и выбрасят свои евробляхи из-за нарушения закона, можно говорить о его изменении. Все сознательно нарушали закон -пусть и отвечают.

Напишите, пожалуйста, какой конкретно закон нарушают евробляхеры? Очень интересно узнать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:49

BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Схема первая, назовем ее пограничная – пересекать границу на автомобиле с иностранными номерами (в техпаспорт которого вас вписывают в совладельцы) каждые 5 (въезд – выезд из одной области) или 10 дней (въезд – выезд из разных областей). Очевидно, реально это могут делать только жители приграничных районов. За нарушение установленного срока – штраф до 8500 гривен. Но схема фактически легальна.

Схема вторая – "верблюд" ( "аватар").

Иностранец, он же "верблюд", заезжает в Украине на автомобиле с еврономерами, выписывает доверенность украинцу, берет свои деньги и едет домой, например, в Польшу. Украинец ездит на нерастаможенном автомобиле, не уплатив таможенных платежей.

В чем же фокус. Статья 380 Таможенного кодекса Украины позволяет временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования на срок до одного года при условии регистрации этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств. Почему схема не законная? Потому что согласно части 4 этой же статьи 380 Таможенного кодекса временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использовать на таможенной территории Украины исключительно гражданами других стран, которые ввезли указанные транспортные средства в Украине, для их личных нужд.

Схема последняя, ​​третья. Наиболее простая и распространенная – ввезти автомобиль в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Мол, один раз оштрафуют и больше не смогут. По такой схеме украинец оформляет машину на специально созданную фирму в Литве, например, которая "передает" ему право на пользование автомобилем по договору поручению на 50 лет, сам пересекает государственную границу, затем нарушает сроки пребывания (пять – десять дней – смотри схему 1), мол, пусть поймают.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:21

Зашевелились черви перед выборами.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:23

Re: Авто на

  Igorten написав:BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Сами найдите? Вы балабол, ибо сначала кричите что нарушены законы, хотя эти законы не существуют. Как можно нарушить то чего не существует?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54

  BIGor написав:
  Igorten написав:BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Сами найдите? Вы балабол, ибо сначала кричите что нарушены законы, хотя эти законы не существуют. Как можно нарушить то чего не существует?


Еще один типичный представитель Украинского "бомонда" и победившего достоинства :) Я тебе ни чем не обязан что то разжевывать и доказывать, ты просил я тебе скинул ориентиры, если ты и в этом случае не желаешь разбираться, то оно тебе и нафиг не нужно было, а бы гов.. налить, вот и вся твоя задача. Давай досвиданья ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:05

  Igorten написав:
  BIGor написав:
  Igorten написав:BIGor Хоть и не мне, но не сложно. Номера законов сами найдите.

Сами найдите? Вы балабол, ибо сначала кричите что нарушены законы, хотя эти законы не существуют. Как можно нарушить то чего не существует?


Еще один типичный представитель Украинского "бомонда" и победившего достоинства :) Я тебе ни чем не обязан что то разжевывать и доказывать, ты просил я тебе скинул ориентиры, если ты и в этом случае не желаешь разбираться, то оно тебе и нафиг не нужно было, а бы гов.. налить, вот и вся твоя задача. Давай досвиданья ;)

Слился ты тролль. :D Накалякал, и в кусты. Интересно, сколько тебе Южанина платит?
BIGor
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