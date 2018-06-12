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Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:06
BIGor написав:
Слился ты тролль. Накалякал, и в кусты. Интересно, сколько тебе Южанина платит?
Извини, забыл что в школе каникулы, продолжай дальше
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