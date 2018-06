Додано: Вів 19 чер, 2018 01:32

Я бы сделал такую формулу

базовая ставка * (Двигатель / 1000) * Log1.5(количество полных лет).



В результате 15 летний бензиновый автомобиль с двигателем 2 литра акциз был бы

50 * 2 * 6.68 = 668 евро.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda