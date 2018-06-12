Извини, забыл что в школе каникулы, продолжай дальше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 22:06
Re: Авто на
Додано: Вів 19 чер, 2018 01:32
Я бы сделал такую формулу
базовая ставка * (Двигатель / 1000) * Log1.5(количество полных лет).
В результате 15 летний бензиновый автомобиль с двигателем 2 литра акциз был бы
50 * 2 * 6.68 = 668 евро.
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