Народ хоче доступних авто, пропоную внести правки в закон, які б дозволили нормальну їзду на тих "доступних авто" - "доступні автошляхи": дозволити знесення історичної забудови міст для розширення доріг та побудови парковок/стоянок! Легалізуємо паркування на тротуарах, газонах та стоянки на дитячих майданчиках! Дозволити вирубку зелених насаджень, щоб звільнити місце для нових парковок!
Мільйони автовласників страждають в корках і мають проблеми з пакруванням - зробимо автодороги і стоянки доступними!!!
На площу Ринок у Львові паркуватися пускають лише депутатів - це дискримінація і порушення Конституції, хочемо паркуватися на площі Ринок!!!
Знести Стрийський Парк і побудувати безкоштовний паркінг з місцями для інвалідів та пільговиків!!!
Також потрібна програма "доступна автомийка" - дозволити мити авто в річках, озерах та інших водоймах, скасувати водоохоронні екологічні норми, як такі, що дискримінують автовласників і не дають реалізувати своє конституційне право помити авто!