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В Україні зменшилася кількість безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Кількість вакансій в травні становила 86,2 тис. - чотири людини претендують на одну вакансію.
Дивися повний текст В Україні зменшилася кількість безробітних
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:15
Конечно снизилось. ВМЕРЛИ!!!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17
выехали кто за бугор кто на кладбище
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