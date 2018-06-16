RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зменшилася
кількість безробітних

В Україні зменшилася кількість безробітних
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:14

В Україні зменшилася кількість безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість вакансій в травні становила 86,2 тис. - чотири людини претендують на одну вакансію.

Дивися повний текст В Україні зменшилася кількість безробітних.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:15

Конечно снизилось. ВМЕРЛИ!!!
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17

выехали кто за бугор кто на кладбище
шурец
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 18.04.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні створять закритий електронний сервіс для...
R2 » Нед 17 чер, 2018 11:25
3 160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 чер, 2018 19:00
max_us_ua
Яке нове авто можна купити в Україні за 10 тисяч євро
R2 » Суб 16 чер, 2018 19:03
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 21:17
summacut
В Україні продають за борги броньований сейф
R2 » П'ят 15 чер, 2018 13:56
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 18:25
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.