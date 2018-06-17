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В Україні зменшилася кількість безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Кількість вакансій в травні становила 86,2 тис. - чотири людини претендують на одну вакансію.
Дивися повний текст В Україні зменшилася кількість безробітних
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17
выехали кто за бугор кто на кладбище
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шурец
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:24
шурец написав:
выехали кто за бугор кто на кладбище
Специально для тебя старались наврать, конечно же, зрадофилист ты наш неугомонный.
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locustsucol
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