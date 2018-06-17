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В Україні зменшилася
кількість безробітних

В Україні зменшилася кількість безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:14

В Україні зменшилася кількість безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість вакансій в травні становила 86,2 тис. - чотири людини претендують на одну вакансію.

Дивися повний текст В Україні зменшилася кількість безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17

выехали кто за бугор кто на кладбище
шурец
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:24

  шурец написав:выехали кто за бугор кто на кладбище

Специально для тебя старались наврать, конечно же, зрадофилист ты наш неугомонный.
locustsucol
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