Борг зростає щомісяця рівно на 1 млрд грн
Дивися повний текст Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:48
Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:48
Фигня вопрос. Подтянем еще немного расходную часть граждан и перекроем долги ;)
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