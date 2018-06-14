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Податковий борг "Укрнафти"
досягнув до 15 млрд гривень

Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:48

Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Борг зростає щомісяця рівно на 1 млрд грн

Дивися повний текст Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:48

Фигня вопрос. Подтянем еще немного расходную часть граждан и перекроем долги ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:02

  Igorten написав:Фигня вопрос. Подтянем еще немного расходную часть граждан и перекроем долги ;)

Врядли, за счет граждан как раз и растут долги, потмоу что они питаются мифами о бесплатном газе. Самая низкая цена на газ в бытовом потреблении обходится миллиардами компенсаций нафтогазу через механизмы субсидий и компенсационную стоимость газ для промышленности.
locustsucol
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