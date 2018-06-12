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Порошенко розповів про новий
спосіб боротьби з Північним...

Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:12

Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним потоком-2.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:13

))))) это надо было делать года 4 назад. Или Украина готова вернуть инвесторам деньги за Северный поток. Если есть интерес у Германии, то и США не поможет. Америка вообще на другом континенте нахотится, пусть следят за соседями.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:36

  link654 написав:))))) это надо было делать года 4 назад. Или Украина готова вернуть инвесторам деньги за Северный поток. Если есть интерес у Германии, то и США не поможет. Америка вообще на другом континенте нахотится, пусть следят за соседями.

Четыре года назад у всех была уверенность, что рф столько не протянет. Гчевидно же было. Год-два максимум. Ну такой вот уровень стратегического мышления, что ж тут поделать.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:59

  dm_rodionov написав: Четыре года назад у всех была уверенность, что рф столько не протянет. Гчевидно же было. Год-два максимум. Ну такой вот уровень стратегического мышления, что ж тут поделать.

Поэтому людям и хорошие деньги платят, чтобы они мыслили на пару шагов вперед. А то премии выписывают, а вот про шрафы за такие косяки я не слашал.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:03

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

как тут не вспомнить - хороша ложка к обеду.....
а когда жадность берёт верх над разумом - не жди ничего хорошего.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:09

Re: Порошенко розповів про новий спосіб боротьби з Північним

Непонятно только зачем Газпрому платить 3 ярда ежегодно, если можно не платить.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:10

Основной посыл - Мой Хозяин самый Главный, как он скажет так и будет.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:11

Проблема в том, что не все его считают хозяином. Это страны у которых есть свои экономически интересы.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:35

Минус $3 млрда в год, не слишком дорого за борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами?
имхо
cccp30000
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